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Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti

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Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 6'ncı maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti. Milliler, ABD etabındaki üçüncü maçında 1 Mayıs Cumartesi günü TSİ 21.00'de Güney Kore ile karşılaşacak.

İSTANBUL,

SALON: College Park Center, Arlington

HAKEMLER: Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.), Fabián Denis Mozzo Carbajal (Uruguay)

SIRBİSTAN: Mirkovic, Lazovic, Kurtagic, Bjelica, Lozo, Osmajic, Popovic (L) (Uzelac, Milenkovic, Malesevic, Bukilic, Miljevic, Mijatovic)

TÜRKİYE: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Derya, Eda, Gizem (L) (Ayça, Tuğba, Cansu, Aslı)

SETLER: 18-25, 31-33, 25-21, 21-25

SÜRE: 1 saat 50 dakika

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 6'ncı maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Milletler Ligi'nde dördüncü galibiyetine imza atan Filenin Sultanları, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında kalan maçlarda Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, ABD etabındaki üçüncü maçında 1 Mayıs Cumartesi günü TSİ 21.00'de Güney Kore ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Güney Kore Sırbistan 1 Mayıs Türkiye Dünya Milli Takım Spor Güncel Haberler

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