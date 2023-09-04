Türkiye-Sırbistan final maçı heyecanını Mersinliler birlikte paylaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan '2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası' final maçı için, Yenişehir Marina AVM önü ve Tarsus Kültür Park içerisinde dev ekran yerleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan '2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası' final maçı için, Yenişehir Marina AVM önü ve Tarsus Kültür Park içerisinde dev ekran yerleştirdi.

Mersinliler milli heyecanın coşkusunu hep birlikte doyasıya yaşarken, 5 set oynanan maçta başa baş bir mücadele veren ve final setine 2-2 beraberlikle giren Ay- Yıldızlılar, 15-13'lük skorla Sırbistan'ı mağlup ederek şampiyon oldu. Avrupa Şampiyonası tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Filenin Sultanları'nı açık havada izlemenin tadını çıkaran taraftarlar ise Ay- Yıldızlı takımın zaferiyle büyük bir coşku yaşadı.

Tarihi zaferin heyecanı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus Kültür Park içerisinde kurulan dev ekranda da yaşandı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Tarsuslu sporseverler, dev ekran önünde karşılaşmanın her anını büyük bir dikkat ve heyecanla izledi.

Açık havada kurulan dev ekranda maç izlemenin tadını çıkaran vatandaşlardan Umutcan Kalleci, "Birkaç şehirde daha, maçın bu şekilde izlendiğini görmüştüm. Mersin'de de açık havada izlenmesini çok istiyordum, çok memnunum. Açık havada izlendiğini görünce, arkadaşlarımla gelmek istedim. Mersin Büyükşehir Belediyesine bu etkinliği organize ettiği için teşekkür ederim" dedi. - MERSİN