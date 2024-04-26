Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final müsabakaları başladı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final müsabakaları iki maçla başladı. Sigortam.net, Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u 72-71 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı. Finalspor da Fenerbahçe Koleji Novotel'i 81-66 mağlup ederek rakibine 1-0 üstünlük kurdu. Play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan ekip yarı final serisine adını yazdıracak.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final müsabakaları iki maçla başladı.
Günün ilk karşılaşmasında Sigortam.net, Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u 72-71 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı.
Finalspor da Fenerbahçe Koleji Novotel'i 81-66 mağlup ederek rakibine 1-0 üstünlük kurdu.
Play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan ekip yarı final serisine adını yazdıracak.