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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final müsabakaları başladı

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final müsabakaları iki maçla başladı. Sigortam.net, Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u 72-71 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı. Finalspor da Fenerbahçe Koleji Novotel'i 81-66 mağlup ederek rakibine 1-0 üstünlük kurdu. Play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan ekip yarı final serisine adını yazdıracak.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final müsabakaları iki maçla başladı.

Günün ilk karşılaşmasında Sigortam.net, Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u 72-71 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Finalspor da Fenerbahçe Koleji Novotel'i 81-66 mağlup ederek rakibine 1-0 üstünlük kurdu.

Play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan ekip yarı final serisine adını yazdıracak.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Koleji Basketbol Türkiye Sigorta Iğdır Basketbol Spor Güncel Haberler

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