Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 4 maç oynandı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftasında 4 maç yapıldı. Fenerbahçe Koleji Novotel-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 110-94, MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Semt77 Yalovaspor: 78-74, Konyaspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 90-73, Pizza Lazza Haremspor-Sigortam Net: 74-77
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftasında 4 maç yapıldı.
Ligde bugün yapılan müsabakalar ve sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Koleji Novotel-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 110-94
Mke Ankaragücü Ikon Menkul-Semt77 Yalovaspor: 78-74
Konyaspor- Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 90-73
Pizza Lazza Haremspor-Sigortam Net: 74-77