Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 4 maç oynandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftasında 4 maç yapıldı.

Ligde bugün yapılan müsabakalar ve sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Koleji Novotel-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 110-94

Mke Ankaragücü Ikon Menkul-Semt77 Yalovaspor: 78-74

Konyaspor- Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 90-73

Pizza Lazza Haremspor-Sigortam Net: 74-77