Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 21. hafta maç sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 21. hafta yapılan 4 maçın sonuçları açıklandı. Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 64-85, Bornova Belediyesi Karşıyaka-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 79-70, Kapaklıspor-Konyaspor: 89-85, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 63-69
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 21. hafta yapılan 4 maçla sürdü.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 64-85
Bornova Belediyesi Karşıyaka-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 79-70
Kapaklıspor-Konyaspor: 89-85
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 63-69