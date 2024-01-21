Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 20. hafta maç sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 20. hafta yapılan 3 maçın sonuçları açıklandı. MKE Ankaragücü İkon Menkul-Kapaklıspor maçı 85-84, Çayırova Belediyesi-Finalspor maçı 98-84, Konyaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçı ise 71-89 sonuçlandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 20. hafta yapılan 3 maçla sürdü.
Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:
MKE Ankaragücü İkon Menkul-Kapaklıspor: 85-84
Çayırova Belediyesi-Finalspor: 98-84
Konyaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 71-89