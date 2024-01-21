Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 20. hafta maç sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 20. hafta yapılan 3 maçla sürdü.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü İkon Menkul-Kapaklıspor: 85-84

Çayırova Belediyesi-Finalspor: 98-84

Konyaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 71-89