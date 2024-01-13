Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 19. hafta maç sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. OGM Ormanspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler maçı 97-79, Bornova Belediyesi Karşıyaka-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçı 105-99, Finalspor-Pizza Lazza Haremspor maçı ise 73-72 sonuçlandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında 3 maç yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
OGM Ormanspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 97-79
Bornova Belediyesi Karşıyaka- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 105-99
Finalspor-Pizza Lazza Haremspor: 73-72