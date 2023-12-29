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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. hafta maç sonuçları

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. hafta 4 maç sonuçları açıklandı. Sigortam.net-Kapaklıspor, Gaziantep Basketbol-Finalspor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Esenler Erokspor ve Semt77 Yalovaspor-Fenerbahçe Koleji Novotel maçlarının sonuçları belli oldu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. hafta 4 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sigortam.net-Kapaklıspor: 89-69

Gaziantep Basketbol-Finalspor: 89-83

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Esenler Erokspor: 83-69

Semt77 Yalovaspor-Fenerbahçe Koleji Novotel: 96-85

Kaynak: AA / Spor

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