Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. hafta maç sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın sonuçları açıklandı. Alagöz Holding Iğdır Basketbol, Semt77 Yalovaspor'u 91-86 mağlup etti. Fenerbahçe Koleji Novotel, OGM Ormanspor'a 69-76 yenildi. Çayırova Belediyespor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 95-89 yendi. Esenler Erokspor ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'a 90-95 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında bugün 4 karşılaşma oynandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Semt77 Yalovaspor: 91-86
Fenerbahçe Koleji Novotel-OGM Ormanspor: 69-76
Çayırova Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 95-89
Esenler Erokspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 90-95