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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. hafta maç sonuçları

9 Aralık 2023 20:09 Son Güncelleme: 20:10 Abone Ol

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın sonuçları açıklandı. Alagöz Holding Iğdır Basketbol, Semt77 Yalovaspor'u 91-86 mağlup etti. Fenerbahçe Koleji Novotel, OGM Ormanspor'a 69-76 yenildi. Çayırova Belediyespor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 95-89 yendi. Esenler Erokspor ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'a 90-95 mağlup oldu.