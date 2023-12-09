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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. hafta maç sonuçları

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın sonuçları açıklandı. Alagöz Holding Iğdır Basketbol, Semt77 Yalovaspor'u 91-86 mağlup etti. Fenerbahçe Koleji Novotel, OGM Ormanspor'a 69-76 yenildi. Çayırova Belediyespor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 95-89 yendi. Esenler Erokspor ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'a 90-95 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında bugün 4 karşılaşma oynandı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Semt77 Yalovaspor: 91-86

Fenerbahçe Koleji Novotel-OGM Ormanspor: 69-76

Çayırova Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 95-89

Esenler Erokspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 90-95

Kaynak: AA / Spor

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