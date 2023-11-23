Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Çayırova Belediyespor-Sigortam.net (Çayırova)
25 Kasım Cumartesi:
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Iğdır Kazım Karabekir)
14.45 Pizza Lazza Haremspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Şehit Mustafa Özel)
16.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Edip Buran)
18.15 Fenerbahçe Koleji Novotel-Esenler Erokspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
26 Kasım Pazar:
14.00 Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Naim Süleymanoğlu)
15.45 Konyaspor-Semt77 Yalovaspor (Selçuklu Belediyesi)
17.30 Kapaklıspor-OGM Ormanspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
27 Kasım Pazartesi:
18.00 MKE Ankaragücü IKON Menkul-Gaziantep Basketbol (TOBB ETÜ)