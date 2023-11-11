Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. hafta maç sonuçları
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. hafta, yapılan 4 maçla devam etti. Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 68-71, Sigortam.net-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 78-60, MKE Ankaragücü IKON Menkul-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 90-95, Kapaklıspor-Esenler Erokspor: 86-81
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. hafta, yapılan 4 maçla devam etti.
Ligde bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 68-71
Sigortam.net-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 78-60
MKE Ankaragücü IKON Menkul-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 90-95
Kapaklıspor-Esenler Erokspor: 86-81
Kaynak: AA / Spor