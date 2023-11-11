Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. hafta maç sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. hafta, yapılan 4 maçla devam etti. Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 68-71, Sigortam.net-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 78-60, MKE Ankaragücü IKON Menkul-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 90-95, Kapaklıspor-Esenler Erokspor: 86-81

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. hafta, yapılan 4 maçla devam etti.

Ligde bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 68-71

Sigortam.net-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 78-60

MKE Ankaragücü IKON Menkul-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 90-95

Kapaklıspor-Esenler Erokspor: 86-81