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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 18. Hafta Maç Sonuçları

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçı 90-76, Sigortam.net-Finalspor maçı 82-72, Çayırova Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçı ise 101-91 sonuçlandı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasına 3 maçla devam edildi.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 90-76

Sigortam.net-Finalspor: 82-72

Çayırova Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 101-91

Kaynak: AA / Spor

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