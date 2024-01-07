Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 18. Hafta Maç Sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçı 90-76, Sigortam.net-Finalspor maçı 82-72, Çayırova Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçı ise 101-91 sonuçlandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasına 3 maçla devam edildi.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 90-76
Sigortam.net-Finalspor: 82-72
Çayırova Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 101-91