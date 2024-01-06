Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 18. Hafta Maç Sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında oynanan 4 maçın sonuçları açıklandı. Esenler Erokspor-Semt77 Yalovaspor: 89-104, MKE Ankaragücü İkon Menkul-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 67-92, Konyaspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 74-81, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 84-75
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasına 4 maçla devam edildi.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Esenler Erokspor-Semt77 Yalovaspor: 89-104
MKE Ankaragücü İkon Menkul-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 67-92
Konyaspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 74-81
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 84-75