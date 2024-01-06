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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 18. Hafta Maç Sonuçları

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında oynanan 4 maçın sonuçları açıklandı. Esenler Erokspor-Semt77 Yalovaspor: 89-104, MKE Ankaragücü İkon Menkul-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 67-92, Konyaspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 74-81, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 84-75

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasına 4 maçla devam edildi.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Esenler Erokspor-Semt77 Yalovaspor: 89-104

MKE Ankaragücü İkon Menkul-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 67-92

Konyaspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 74-81

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 84-75

Kaynak: AA / Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor basketbol Sigorta Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

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