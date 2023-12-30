Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 17. Hafta Sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftası oynanan 5 maçla sona erdi. Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Bornova Belediyesi Karşıyaka-OGM Ormanspor: 85-81, Çayırova Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 96-94, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 71-79, Pizza Lazza Haremspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 63-77, MKE Ankaragücü İkon Menkul-Konyaspor Basketbol: 85-72
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftası oynanan 5 maçla sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bornova Belediyesi Karşıyaka-OGM Ormanspor: 85-81
Çayırova Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 96-94
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 71-79
Pizza Lazza Haremspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 63-77
MKE Ankaragücü İkon Menkul-Konyaspor Basketbol: 85-72