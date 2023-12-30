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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 17. Hafta Sonuçları

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftası oynanan 5 maçla sona erdi. Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Bornova Belediyesi Karşıyaka-OGM Ormanspor: 85-81, Çayırova Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 96-94, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 71-79, Pizza Lazza Haremspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 63-77, MKE Ankaragücü İkon Menkul-Konyaspor Basketbol: 85-72

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftası oynanan 5 maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bornova Belediyesi Karşıyaka-OGM Ormanspor: 85-81

Çayırova Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 96-94

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 71-79

Pizza Lazza Haremspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 63-77

MKE Ankaragücü İkon Menkul-Konyaspor Basketbol: 85-72

Kaynak: AA / Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor basketbol Sigorta Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

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