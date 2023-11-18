Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftası bugün oynanan 4 karşılaşmayla devam etti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftası bugün oynanan 4 karşılaşmayla devam etti.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Sigortam Net-Pizza Lazza Haremspor: 73-71
Bornova Belediyesi Karşıyaka- Fenerbahçe Koleji Novotel: 111-91
Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi: 72-54
Esenler Erokspor-Finalspor: 70-84
Kaynak: AA / Spor