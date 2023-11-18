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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

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Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftası bugün oynanan 4 karşılaşmayla devam etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftası bugün oynanan 4 karşılaşmayla devam etti.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Sigortam Net-Pizza Lazza Haremspor: 73-71

Bornova Belediyesi Karşıyaka- Fenerbahçe Koleji Novotel: 111-91

Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi: 72-54

Esenler Erokspor-Finalspor: 70-84

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Koleji basketbol Sigorta Türkiye Spor Haberler

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