Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Türk Telekom'u 94-90 yenen Pınar Karşıyaka, seriyi 3-1 kazanarak finalde...
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Türk Telekom'u 94-90 yenen Pınar Karşıyaka, seriyi 3-1 kazanarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Türk Telekom'u 94-90 yenen Pınar Karşıyaka, seriyi 3-1 kazanarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor