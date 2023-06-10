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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Türk Telekom'u 94-90 yenen Pınar Karşıyaka, seriyi 3-1 kazanarak finalde...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Türk Telekom'u 94-90 yenen Pınar Karşıyaka, seriyi 3-1 kazanarak finalde...

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Türk Telekom'u 94-90 yenen Pınar Karşıyaka, seriyi 3-1 kazanarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Türk Telekom'u 94-90 yenen Pınar Karşıyaka, seriyi 3-1 kazanarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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