Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 87-78 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-1...
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 87-78 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-1 kazanarak ilk finalist oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 87-78 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-1 kazanarak ilk finalist oldu.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor