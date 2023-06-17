Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-0...
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-0 öne geçerek şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-0 öne geçerek şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor