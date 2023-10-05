Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası başlıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Reeder Samsunspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında Reeder Samsunspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i saat 19.00'da ağırlayacak.
Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Reeder Samsunspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Dağıstanlı)
7 Ekim Cumartesi:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 ONVO Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)
18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)
8 Ekim Pazar:
13.00 Galatasaray Ekmas-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)
15.30 Çağdaş Bodrumspor-Anadolu Efes (Menteşe)
20.30 Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ (BJK Emlakjet)
9 Ekim Pazartesi:
20.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)