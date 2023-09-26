Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorluğu için TBF ile ikas arasında anlaşma imzalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile ikas arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorluğu için anlaşma imzalandı. İmza törenine TBF Başkan Vekili Ömer Onan, ikas kurucu ortağı ve CEO Mustafa Namoğlu ile TBF ve ikas yöneticileri katıldı. TBF Başkan Vekili Ömer Onan, ikas ile yapılan anlaşmadan mutluluk duyduklarını belirterek, Türk basketboluna vermiş oldukları bu kıymetli katkılar için teşekkür etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile ikas arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorluğu için anlaşma imzalandı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine TBF Başkan Vekili Ömer Onan, ikas kurucu ortağı ve üst yöneticisi (CEO) Mustafa Namoğlu ile TBF ve ikas yöneticileri katıldı.

İmza töreninde konuşan TBF Başkan Vekili Ömer Onan, e-ticaret sektörü firmalarından ikas ile yapılan anlaşmadan mutluluk duyduklarını belirterek "İkas hızında e-ticaret' sloganıyla faaliyetlerini sürdüren ikas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru olarak bizlere destek olacak. Türk basketboluna vermiş oldukları bu kıymetli katkıları için ikas kurucu ortağı ve CEO'su Mustafa Namoğlu'na teşekkür ediyorum. Markalarımızın vermiş oldukları bu destekle ligimiz, Avrupa'nın en prestijli ligleri arasında bulunuyor. Geride bıraktığımız yıl, ligimizde mücadele gücü yüksek karşılaşmalar izledik. Bu sezon da aynı şekilde rekabet düzeyinin üst seviyede olacağına inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Federasyona desteklerinden dolayı teşekkür eden ikas kurucu ortağı ve CEO'su Mustafa Namoğlu ise "Ülkemizin basketboluyla iç içe olmak ikas'a gurur veriyor. Bu sezon, üst düzey bir lig izleyeceğimize inancımız tam ve bunun bir parçası olduğumuz için çok heyecanlıyız. Türk basketbolu ve sporuna desteğimiz artarak devam edecek." şeklinde konuştu.