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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda ilk maç yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda güçlü bir kadro ile mücadele edecek.