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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final mücadelesi başlıyor

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarın tek maçla başlayacak olan play-off yarı final mücadelesi için program açıklandı. Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet takımları finale yükselmek için 3 galibiyet arayacaklar.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final mücadelesi yarın tek maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Emlakjet eşleşmelerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek.

Ligde yarın Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçıyla başlayacak play-off yarı final serisinin programı şöyle:

1. Maçlar:

Yarın:

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

30 Mayıs Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

2. Maçlar:

31 Mayıs Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

1 Haziran Cumartesi:

20.30 Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

3. Maçlar:

2 Haziran Pazar:

20.30 Pınar Karşıyaka- Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

3 Haziran Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Emlakjet- Fenerbahçe Beko (BJK Emlakjet)

4. Maçlar (Gerekirse):

4 Haziran Salı:

20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes

5 Haziran Çarşamba:

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko

5. Maçlar (Gerekirse):

6 Haziran Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka

7 Haziran Cuma:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet

Kaynak: AA / Spor

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