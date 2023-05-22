Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde görünüm
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u 84-82 yendi ve normal sezonu 2. sırada tamamladı.
Normal sezonda 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Türk Telekom, puan cetvelinin en üst sırasında yer aldı.
Play-off eşleşmeleri
Süper Lig'de normal sezonu ilk 8'de bitiren Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ ve Galatasaray Nef, play-off'a kalmayı başardı.
Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:
Türk Telekom-Galatasaray Nef
Fenerbahçe Beko-TOFAŞ
Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa
Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor
Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar, yarı finale yükselecek.
Ligde normal sezonu son iki sırada tamamlayan AYOS Konyaspor Basketbol ve Gaziantep Basketbol ise küme düştü.
Puan cetveli
|1.
|TÜRK TELEKOM
|30
|25
|5
|55
|2.
|FENERBAHÇE BEKO
|30
|24
|6
|54
|3.
|ANADOLU EFES
|30
|22
|8
|52
|4.
|PINAR KARŞIYAKA
|30
|21
|9
|51
|5.
|FRUTTİ EXTRA BURSASPOR
|30
|17
|13
|47
|6.
|DARÜŞŞAFAKA LASSA
|30
|15
|15
|45
|7.
|TOFAŞ
|30
|15
|15
|45
|8.
|GALATASARAY NEF
|30
|14
|16
|44
|9.
|BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
|30
|13
|17
|43
|10.
|ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL
|30
|13
|17
|43
|11.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|30
|12
|18
|42
|12.
|ALİAĞA PETKİMSPOR
|30
|12
|18
|42
|13.
|YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET
|30
|11
|19
|41
|14.
|BEŞİKTAŞ EMLAKJET
|30
|10
|20
|40
|15.
|GAZİANTEP BASKETBOL
|30
|9
|21
|39
|16.
|AYOS KONYASPOR BASKETBOL
|30
|7
|23
|37