Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde görünüm

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u 84-82 yendi ve normal sezonu 2. sırada tamamladı.

Normal sezonda 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Türk Telekom, puan cetvelinin en üst sırasında yer aldı.

Play-off eşleşmeleri

Süper Lig'de normal sezonu ilk 8'de bitiren Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ ve Galatasaray Nef, play-off'a kalmayı başardı.

Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

Türk Telekom-Galatasaray Nef

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ

Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa

Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar, yarı finale yükselecek.

Ligde normal sezonu son iki sırada tamamlayan AYOS Konyaspor Basketbol ve Gaziantep Basketbol ise küme düştü.

Puan cetveli