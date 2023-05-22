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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde görünüm

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde görünüm

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u 84-82 yendi ve normal sezonu 2. sırada tamamladı.

Normal sezonda 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Türk Telekom, puan cetvelinin en üst sırasında yer aldı.

Play-off eşleşmeleri

Süper Lig'de normal sezonu ilk 8'de bitiren Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ ve Galatasaray Nef, play-off'a kalmayı başardı.

Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

Türk Telekom-Galatasaray Nef

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ

Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa

Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar, yarı finale yükselecek.

Ligde normal sezonu son iki sırada tamamlayan AYOS Konyaspor Basketbol ve Gaziantep Basketbol ise küme düştü.

Puan cetveli

1.

TÜRK TELEKOM

30

25

5

55

2.

FENERBAHÇE BEKO

30

24

6

54

3.

ANADOLU EFES

30

22

8

52

4.

PINAR KARŞIYAKA

30

21

9

51

5.

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR

30

17

13

47

6.

DARÜŞŞAFAKA LASSA

30

15

15

45

7.

TOFAŞ

30

15

15

45

8.

GALATASARAY NEF

30

14

16

44

9.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

30

13

17

43

10.

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL

30

13

17

43

11.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

30

12

18

42

12.

ALİAĞA PETKİMSPOR

30

12

18

42

13.

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET

30

11

19

41

14.

BEŞİKTAŞ EMLAKJET

30

10

20

40

15.

GAZİANTEP BASKETBOL

30

9

21

39

16.

AYOS KONYASPOR BASKETBOL

30

7

23

37

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

basketbol Sigorta Türkiye Spor Haberler

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