Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maç programı açıklandı. İlk maç yarın Galatasaray Ekmas ile Bursaspor İnfo Yatırım arasında oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde yarın Galatasaray Ekmas ile Bursaspor İnfo Yatırım saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Ligde 8. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Galatasaray Ekmas-Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)

18 Kasım Cumartesi:

13.00 Reeder Samsunspor-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Dağıstanlı)

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor (BJK Emlakjet)

19 Kasım Pazar:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Muradiye)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

20 Kasım Pazartesi:

19.00 Pınar Karşıyaka-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)