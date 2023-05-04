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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta heyecanı

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta heyecanı yarın, 6 Mayıs Cumartesi, 7 Mayıs Pazar ve 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde haftanın açılış müsabakasında Gaziantep Basketbol ile A. Efes karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Aliağa Petkim'i ağırlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta programı şöyle:

Yarın

19.00 Gaziantep Basketbol - A. Efes

6 Mayıs Cumartesi

13.00 Galatasaray Nef - Konyaspor Basketbol

15.30 Tofaş - Darüşşafaka

18.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji

7 Mayıs Pazar

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Büyükçekmece Basketbol

15.30 Beşiktaş - Frutti Extra Bursaspor

18.00 Türk Telekom - Merkezefendi Belediyesi

8 Mayıs Pazartesi

19.00 Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkim - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Sigorta Türkiye Spor Haberler

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