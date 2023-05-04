Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta heyecanı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta heyecanı yarın, 6 Mayıs Cumartesi, 7 Mayıs Pazar ve 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde haftanın açılış müsabakasında Gaziantep Basketbol ile A. Efes karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Aliağa Petkim'i ağırlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta programı şöyle:
Yarın
19.00 Gaziantep Basketbol - A. Efes
6 Mayıs Cumartesi
13.00 Galatasaray Nef - Konyaspor Basketbol
15.30 Tofaş - Darüşşafaka
18.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji
7 Mayıs Pazar
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Büyükçekmece Basketbol
15.30 Beşiktaş - Frutti Extra Bursaspor
18.00 Türk Telekom - Merkezefendi Belediyesi
8 Mayıs Pazartesi
19.00 Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkim - İSTANBUL