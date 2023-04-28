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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta heyecanı

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta heyecanı yarın, 30 Nisan Pazar, 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde haftanın açılış müsabakasında Aliağa Petkim, evinde Tofaş ile karşı karşıya gelecek.

A.Efes -Fenerbahçe mücadelesi, Fenerbahçe'nin EuroLeague play-off maçlarından dolayı ertelenirken, Türk Telekom - Galatasaray müsabakası ise Türk Telekom'un EuroCup'ta final maçına kalmasından dolayı 10 Mayıs'ta oynanacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Aliağa Petkim - Tofaş

15.30 Merkezefendi Belediyesi - Gaziantep Basketbol

18.00 Büyükçekmece Basketbol - Konyaspor Basketbol

30 Nisan Pazar

13.00 Darüşşafaka - Beşiktaş

18.00 Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka

1 Mayıs Pazartesi

19.00 Bahçeşehir Koleji - Manisa Büyükşehir Belediyespor

10 Mayıs Çarşamba

18.00 Türk Telekom - Galatasaray - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Sigorta Türkiye Spor Haberler

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