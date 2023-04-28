Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta heyecanı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta heyecanı yarın, 30 Nisan Pazar, 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde haftanın açılış müsabakasında Aliağa Petkim, evinde Tofaş ile karşı karşıya gelecek.
A.Efes -Fenerbahçe mücadelesi, Fenerbahçe'nin EuroLeague play-off maçlarından dolayı ertelenirken, Türk Telekom - Galatasaray müsabakası ise Türk Telekom'un EuroCup'ta final maçına kalmasından dolayı 10 Mayıs'ta oynanacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Aliağa Petkim - Tofaş
15.30 Merkezefendi Belediyesi - Gaziantep Basketbol
18.00 Büyükçekmece Basketbol - Konyaspor Basketbol
30 Nisan Pazar
13.00 Darüşşafaka - Beşiktaş
18.00 Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka
1 Mayıs Pazartesi
19.00 Bahçeşehir Koleji - Manisa Büyükşehir Belediyespor
10 Mayıs Çarşamba
18.00 Türk Telekom - Galatasaray - İSTANBUL