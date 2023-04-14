Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basket karşılaşması ile başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basket karşılaşması ile başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı yarın, 16 Nisan Pazar ve 17 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta A.Efes - Beşiktaş karşılaşması ile tamamlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25.haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Bahçeşehir Koleji - Büyükçekmece Basket

15.30 Aliağa Petkim Spor - Pınar Karşıyaka

18.00 Gaziantep Basketbol - Galatasaray

16 Nisan Pazar

13.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Tofaş

15.30 Darüşşafaka - Manisa Büyükşehir Belediyesi

18.00 Türk Telekom - Fenerbahçe

20.30 Bursaspor - Konyaspor

17 Nisan Pazartesi

20.30 A.Efes - Beşiktaş - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi basketbol Sigorta Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title