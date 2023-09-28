Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 Sezonu Maçları Salonlarda Oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunda maçların oynanacağı salonlar ve kapasiteleri açıklandı. Sinan Erdem Spor Salonu en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olarak öne çıkarken, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada yer alıyor. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu ise en düşük seyirci kapasitesine sahip salon olarak belirlendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef'in maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip yer olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji'nin müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 9 bin 984 seyirci kapasitesiyle üçüncü sırada bulunuyor.

En az kapasitelisi Mustafa Dağıstanlı

Basketbol Süper Ligi'nde Reeder Samsunspor'un maçlarını oynayacağı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak öne çıkıyor.

Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu ise 2 bin 500'er kapasiteye sahip.

Salonlar ve kapasiteleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle: