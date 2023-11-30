Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta başlıyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta programı açıklandı. İlk maç Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka karşılaşmasıyla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta programı şu şekilde:
Yarın:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker)
2 Aralık Cumartesi:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Muradiye)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Reeder Samsunspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
3 Aralık Pazar:
15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (Enka)
18.00 TOFAŞ-Bursaspor İnfo Yatırım (TOFAŞ)
20.30 Galatasaray Ekmas-Çağdaş Bodrumspor (Sinan Erdem)