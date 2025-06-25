Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyonluğa Ulaştı
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde Beşiktaş'ı 84-68'lik skorla yenerek seriyi 4-1'lik sonuçla tamamladı ve şampiyonluk ipini göğüsledi. İstanbul'daki bu önemli karşılaşma, Fenerbahçe'nin üstün performansıyla sonuçlandı ve takımını yeniden zirveye taşıdı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe Beko evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 84-68'lik skorla yenerek seriyi 4-1 yaptı ve şampiyon oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor