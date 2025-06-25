Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyonluğa Ulaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe Beko evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 84-68'lik skorla yenerek seriyi 4-1 yaptı ve şampiyon oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor