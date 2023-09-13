Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 Sezonunun İlk Üç Haftası Açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda ilk üç haftanın müsabaka programı açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu 29 Eylül Cuma günü oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.