Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 Sezonu İlk 3 Hafta Programı Açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonunun ilk üç haftasının müsabaka programı belirlendi. Programda yer alan maçlar ve tarihleri şu şekildedir...