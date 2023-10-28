Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Spor Haberleri
Salon: AnkaraHakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Sinem Tetik AkbayrakTürk Telekom: Adams 14, Wallace 20, Okben Ulubay 8, McDuffie 9, Enoch 10, Yiğitcan Saybir 13, Mehmet Yağmur, Palmer 18, Metehan Akyel, Troy Selim ŞavBahçeşehir Koleji: Taylor 20, Scrubb 11, Cavanaugh 16, Bouteille...
Salon: Ankara
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Sinem Tetik Akbayrak
Türk Telekom: Adams 14, Wallace 20, Okben Ulubay 8, McDuffie 9, Enoch 10, Yiğitcan Saybir 13, Mehmet Yağmur, Palmer 18, Metehan Akyel, Troy Selim Şav
Bahçeşehir Koleji: Taylor 20, Scrubb 11, Cavanaugh 16, Bouteille 20, Boutsiele 25, Arca Tülüoğlu 2, Hadi Özdemir, Berkay Candan 1
1. Periyot: 29-26
Devre: 51-49
3. Periyot: 67-65
Beş faulle çıkanlar: 36.09 Enoch, 36.55 Adams (Türk Telekom)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Türk Telekom'u 95-92 yendi.
Ayrıca iki takım "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı pankartla maça çıktı.