Salon: Ankara

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Sinem Tetik Akbayrak

Türk Telekom: Adams 14, Wallace 20, Okben Ulubay 8, McDuffie 9, Enoch 10, Yiğitcan Saybir 13, Mehmet Yağmur, Palmer 18, Metehan Akyel, Troy Selim Şav

Bahçeşehir Koleji: Taylor 20, Scrubb 11, Cavanaugh 16, Bouteille 20, Boutsiele 25, Arca Tülüoğlu 2, Hadi Özdemir, Berkay Candan 1

1. Periyot: 29-26

Devre: 51-49

3. Periyot: 67-65

Beş faulle çıkanlar: 36.09 Enoch, 36.55 Adams (Türk Telekom)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Türk Telekom'u 95-92 yendi.

Ayrıca iki takım "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı pankartla maça çıktı.