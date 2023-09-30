Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Umut Özgün Ergün, Nazlı Çisil Güngör

Türk Telekom: Adams 6, Wallace 18, Okben Ulubay 5, Yiğitcan Saybir, Enoch 17, Mc Duffie 14, Palmer 8, Metehan Akyel 4, İsmail Cem Ulusoy

Bursaspor İnfo Yatırım: Michineu 16, Young 14, Sarper David Mutaf 2, Brown 20, Hamilton 7, Floyd 4, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 5, Ahmet Can Duran, Metin Türen

1. Periyot: 22-19

Devre: 37-32

3. Periyot: 53-47

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçında Türk Telekom, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 72-68 yendi.

Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Bursaspor İnfo Yatırım, ilk 4 dakikayı 8-2 önde bitirdi. Dış şutlarda etkili olan Türk Telekom, Mc Duffie'nin çeyreğin sonundaki basketiyle ilk çeyreği 22-19 üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da pota altını kullanarak sayılar üretti ve 16. dakika ev sahibi ekibin 30-28'lik üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom, soyunma odasına 37-32 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte çok iyi savuma yapan Türk Telekom, 25. dakikasını 45-39 önde geçtiği periyodu 53-47 üstünlükle bitirdi.

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maçın 35. dakikasında farkı 7'ye (59-52) çıkaran Türk Telekom karşısında Bursaspor İnfo Yatırım bitime 2 dakika kala farkı 1'e indirdi: 63-62. Wallace'ın potaya giderek bulduğu basketlerle Türk Telekom son 30 saniyeye 70-62 önde girdi. Konuk ekip rakibinin hatalarını iyi değerlendirdi ve hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle son 12 saniye kala farkı 2'ye indirerek tekrar maça ortak oldu: 70-68. Taktik faulden doğan serbest atıştan isabet bulan Türk Telekom maçı 72-68 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Öte yandan geçen sezon Türk Telekom'un kaptanlığını yapan ve sezon başında Bursaspor İnfo Yatırım'a transfer olan tecrübeli pivot Semih Erden'e teşekkür plaketi takdim edildi. Semih'e plaketi Türk Telekom Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk verdi.