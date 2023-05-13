Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu

Anadolu Efes: Larkin 11, Bryant 13, Beaubois 15, Clyburn 18, Zizic 22, Micic 20, Buğrahan Tuncer 3, Furkan Haltalı, Mehmet Efe Demirel

Türk Telekom: Berk Demir, Bouteille 11, Grant 15, Rıdvan Öncel 7, Semih Erden, Taylor 15, Erkan Yılmaz 6, Sestina 14, Eric 15, Boran Güler 4, Mehmet Yağmur

1. Periyot: 26-19

Devre: 45-37

3. Periyot: 79-50

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Türk Telekom'u 102-87 yendi.

Bir maçı eksik olan Anadolu Efes ligde 20. galibiyetini elde ederken, Türk Telekom ise 5. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Zizic ve Micic ile skor bulduğu ilk periyodu 26-19 önde geçti. İkinci periyotta da hücumda daha iyi bir performans ortaya koyan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 45-37 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına da etkili mücadelesini taşıyan Anadolu Efes, Beaubois'nın dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 27. dakikada farkı 16 sayıya (62-46) çıkardı. Hem hücum hem de savunmada kötü bir performans ortaya koyan rakibi karşısında üstün mücadelesini sürdüren lacivert-beyazlı takım, son periyoda da 79-50 önde girdi.

Son periyotta da kontrollü bir mücadele ortaya koyan Anadolu Efes, rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermedi ve maçtan 102-87 galip ayrıldı.

"Bir Kitap da Sen Getir" projesiyle binlerce kitap toplandı

Anadolu Efes Spor Kulübünün, Anadolu Vakfının desteğiyle hayata geçirdiği ve bugüne dek on binlerce çocuğun eğitim hayatına destek olunan "Bir Kitap da Sen Getir" projesi, Türk Telekom maçıyla tamamlandı.

Bu yıl yedincisi düzenlenen proje kapsamında, seyircilerin Sinan Erdem Spor Salonu'na getirdiği karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan binlerce ilk ve ortaokul seviyesindeki kitap, kontrol sürecinin ardından Anadolu Vakfı ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illere gönderilecek.

Maç öncesinde bir araya gelen iki takım oyuncuları ve teknik heyeti, kampanyaya destek olmak için birbirlerine kitap hediye etti.