Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon

Aliağa Petkimspor: Booth 17, Chery 10, Perkins 18, Aldridge 11, Simmons 6, Ege Arar 8, İsmail Cem Ulusoy 10, Yavuz Gültekin, Nusret Yıldırım, Dorukhan Engindeniz

Gaziantep Basketbol: McIntyre 24, Frankamp 15, Dotson 14, Metin Türen, Egbunu 13, Can Uğur Öğüt 4, Birkan Batuk, Luther 2, Muhsin Yaşar 7

1. Periyot: 19-19

Devre: 38-42

3. Periyot: 54-56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u 80-79 yendi.

Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, 12. galibiyetini alarak ligde kalmayı garantiledi. Gaziantep Basketbol, son haftada ligde kalmak için mücadele edecek.

İlk 5 dakikası konuk ekibin 8-7 üstünlüğüyle geçilen müsabakada Aliağa Petkimspor Booth, Gaziantep Basketbol ise McIntrye ile sayılar buldu. İlk periyot, 19-19 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyodun başında farkı 5 sayıya (19-24) çıkaran rakibi karşısında İsmail Cem Ulusoy'un 10 sayı ürettiği bölümde öne geçen Aliağa Petkimspor, 16. dakikada Chery'nin 3 sayılık basketiyle 5 sayılık farka ulaştı: 34-29. Çeyreğin kalan bölümünde tekrar öne geçen Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 42-38 üstün gitti.

Üçüncü periyoda Frankamp, McIntrye ve Egbunu'nun sayılarıyla başlayan ve farkı 9'a (40-49) yükselten Gaziantep Basketbol, 25. dakikayı da 51-46 önde geçti. Aliağa Petkimspor'un 54-54 eşitliği sağladığı periyodu Gaziantep Basketbol, son hücumda McIntrye'nin bulduğu basketle 56-54 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakanın son 20 saniyesine Gaziantep Basketbol, 79-77 önde girdi. Perkins'in 3 sayılık basketiyle 80-79 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, son hücumdan yararlanamayan Gaziantep Basketbol'u bu skorla mağlup etti.