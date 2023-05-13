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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Spor Haberleri

Salon: Selçuklu BelediyeHakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Göksun ÖzAYOS Konyaspor Basketbol: Erkin Şenel 15, Sulaimon 27, Badzim 19, Eddie 7, Schilling 19, Hasan Efe Uzun, Nikolov, Mert Gizir, Ramazan TekinManisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 14, Ogün Sevinç 5,...

Salon: Selçuklu Belediye

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Göksun Öz

AYOS Konyaspor Basketbol: Erkin Şenel 15, Sulaimon 27, Badzim 19, Eddie 7, Schilling 19, Hasan Efe Uzun, Nikolov, Mert Gizir, Ramazan Tekin

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 14, Ogün Sevinç 5, Mustafa Baki Görür 6, Anosike 7, Roberson 23, Williams 10, Tolga Kaan Birer 2, Troy Selim Şav 18, Tarrant 2

1. Periyot: 21-24

Devre: 35-47

3. Periyot: 57-67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu AYOS Konyaspor Basketbol'u 91-87 yendi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor

Büyükşehir Belediyespor Konyaspor basketbol Selçuklu Spor Haberler

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