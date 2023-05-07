Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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Salon: Emlakjet Spor KompleksiHakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Erhan GürselBeşiktaş Emlakjet: Cartwright 22, Freeman 31, Burak Can Yıldızlı 6, Samet Yiğitoğlu, Sokolowski 3, Usher 10, Ömer Can İlyasoğlu 3, Okben Ulubay 1, Egemen Güven 5, McCormack 12Frutti Extra Bursaspor: Needham...
Salon: Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Erhan Gürsel
Beşiktaş Emlakjet: Cartwright 22, Freeman 31, Burak Can Yıldızlı 6, Samet Yiğitoğlu, Sokolowski 3, Usher 10, Ömer Can İlyasoğlu 3, Okben Ulubay 1, Egemen Güven 5, McCormack 12
Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Auguste 15, Andrews 13, Dudzinski 17, Clemmons 5, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Utku Al 5, Onuralp Bitim 17, Mehmet Nihat Atalan
1. Periyot: 24-21
Devre: 47-42
3. Periyot: 71-66
Beş faulle çıkan: 39.45 Needham (Frutti Extra Bursaspor)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Frutti Extra Bursaspor'u 93-87 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 13-6 üstün geçti. Moladan etkili dönen siyah-beyazlılar, üst üste hızlı hücumlarla 9. dakikada öne geçti (20-19) ve ilk çeyreği 24-21 üstün tamamladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta üstünlüğü ele alanBeşiktaş Emlakjet, 15 dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 35-27. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 47-42 önde gitti.
İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan misafir takım, 22. dakikada öne geçti: 47-48. Beşiktaş Emlakjet'te Freeman'ın üst üste üçlüklerine Frutti Extra Bursaspor, Needham'ın dış atışlarıyla yanıt verdi. Son bölümde etkili olan ev sahibi takım, final periyoduna 71-66 önde girdi.
Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Beşiktaş Emlakjet, parkeden 93-87 galip ayrıldı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023