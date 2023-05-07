Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Muradiye

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Anosike 6, Cruz 15, Berkay Sinirlioğlu 5, Ogün Sevinç 3, Mustafa Baki Görür 7, Roberson 34, Erdi Gülaslan 4, Tolga Kaan Birer 1, Troy Selim Şav 12, Tarrant, Ata Kahraman

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 28, Weber 12, Can Maxim Mutaf, Sajus 11, Rivers 11, Harris 6, Metehan Akyel, Yesukan Onar 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 4, Can Kurt, Muhammet Ali Güneş

1. periyot: 18-19

Devre: 38-36

3. periyot: 60-54

5 faulle çıkan: 39.17 Berkay Sinirlioğlu (Manisa Büyükşehir Belediyespor )

Türkiye Basketbol Süper Ligi 28. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 87-74 yendi.

Müsabakaya etkili başlayan konuk ekip, 6. dakika içinde farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 15-5. Manisa Büyükşehir Belediyespor, kalan bölümde aradaki farkı azaltsa da Onvo Büyükçekmece Basketbol periyodu 19-18 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 23-23 eşitliği yakaladığı müsabakada Onvo Büyükçekmece Basketbol, Rivers ve Weber'le farkı tekrar 6 sayıya çıkardı: 29-23. Kalan bölümde üstünlüğü ele geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, devreyi 38-36 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda Mustafa Baki ve Anosike'nin basketleriyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 26. dakikada farkı 8 sayıya kadar (50-42) yükseltti. Harris, Crawford ve Tayfun'la 52-51 öne geçen Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 6-0'lık seriyle cevap veren ev sahibi ekip, periyodu 60-54 üstün tamamladı.

Son periyodun başında aradaki farkı 9 sayıya (69-60) çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Roberson'la etkili olduğu müsabakadan 87-74 galip ayrıldı.