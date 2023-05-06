Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Spor Haberleri
Salon: TOFAŞHakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Burak YılmazTOFAŞ: Tyler Ennis 15, Doyle 10, Tolga Geçim 3, Manek 18, Toure 14, Emre Tanışan, Gray 22, Ege Demir 7, Berke Büyüktuncel 3, Berk Uğurlu 2Darüşşafaka Lassa: Olaseni 25, Doğuş Özdemiroğlu 15, Starks 9, Ercan Osmani 8, McCullough 7,...
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Burak Yılmaz
TOFAŞ: Tyler Ennis 15, Doyle 10, Tolga Geçim 3, Manek 18, Toure 14, Emre Tanışan, Gray 22, Ege Demir 7, Berke Büyüktuncel 3, Berk Uğurlu 2
Darüşşafaka Lassa : Olaseni 25, Doğuş Özdemiroğlu 15, Starks 9, Ercan Osmani 8, McCullough 7, Can Korkmaz 3, Mooney 9, Hakan Sayılı, Canberk Kuş, White 17
1. Periyot: 20-25
Devre: 45-45
3. Periyot: 68-72
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 94-93 mağlup etti.