Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Spor Haberleri

Salon: TOFAŞHakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Burak YılmazTOFAŞ: Tyler Ennis 15, Doyle 10, Tolga Geçim 3, Manek 18, Toure 14, Emre Tanışan, Gray 22, Ege Demir 7, Berke Büyüktuncel 3, Berk Uğurlu 2Darüşşafaka Lassa: Olaseni 25, Doğuş Özdemiroğlu 15, Starks 9, Ercan Osmani 8, McCullough 7,...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Burak Yılmaz

TOFAŞ: Tyler Ennis 15, Doyle 10, Tolga Geçim 3, Manek 18, Toure 14, Emre Tanışan, Gray 22, Ege Demir 7, Berke Büyüktuncel 3, Berk Uğurlu 2

Darüşşafaka Lassa : Olaseni 25, Doğuş Özdemiroğlu 15, Starks 9, Ercan Osmani 8, McCullough 7, Can Korkmaz 3, Mooney 9, Hakan Sayılı, Canberk Kuş, White 17

1. Periyot: 20-25

Devre: 45-45

3. Periyot: 68-72

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 94-93 mağlup etti.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor

Emin Moğulkoç Tyler Ennis Lassa Ege Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title