Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Spor Haberleri
Salon: TOFAŞHakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Yiğit GönültaşFrutti Extra Bursaspor: Auguste 18, Onuralp Bitim 18, Andrews 9, Needham 20, Dudzinski 12, Yiğitcan Saybir 8, Ömer Utku Al 5, Clemmons 16Pınar Karşıyaka: Angola 28, Kuzmins 22, Delgado 15, Kenan Sipahi 1, Thomas Akyazılı 4, McCollum...
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Yiğit Gönültaş
Frutti Extra Bursaspor: Auguste 18, Onuralp Bitim 18, Andrews 9, Needham 20, Dudzinski 12, Yiğitcan Saybir 8, Ömer Utku Al 5, Clemmons 16
Pınar Karşıyaka: Angola 28, Kuzmins 22, Delgado 15, Kenan Sipahi 1, Thomas Akyazılı 4, McCollum 16, Brown 9, Deniz Kılıçlı 4, Mert Celep, Berkan Durmaz
1. Periyot: 21-29
Devre: 49-48
3. Periyot: 73-75
5 faulle çıkan: 39.20 Needham (Frutti Extra Bursaspor) 39.31 Angola (Pınar Karşıyaka)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka'yı 106-99 yendi.