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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Spor Haberleri

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Çağlar ÖzkanDarüşşafaka Lassa: Olaseni 10, Starks 6, Ercan Osmani 4, McCullough 22, Doğuş Özdemiroğlu 30, Eray Büyükcangaz, Can Korkmaz 4, Canberk Kuş 4, Mooney 11, Hakan Sayılı, White 9Beşiktaş Emlakjet: Freeman 26, Cartwright 26,...

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Çağlar Özkan

Darüşşafaka Lassa : Olaseni 10, Starks 6, Ercan Osmani 4, McCullough 22, Doğuş Özdemiroğlu 30, Eray Büyükcangaz, Can Korkmaz 4, Canberk Kuş 4, Mooney 11, Hakan Sayılı, White 9

Beşiktaş Emlakjet: Freeman 26, Cartwright 26, Burak Can Yıldızlı 7, Samet Yiğitoğlu 1, Sokolowski 12, Whitehead 1, Usher 16, Emir Adıgüzel, Egemen Güven 4

1. Periyot: 23-28

Devre: 48-48

3. Periyot: 67-76

Normal süre: 82-82

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Lassa, Beşiktaş Emlakjet'i normal süresi 82-82 eşitlikle biten maçın uzatma bölümünde 100-93 mağlup etti.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Hüseyin Çelik Can Korkmaz Volkswagen Lassa Spor Haberler

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