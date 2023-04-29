Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Spor Haberleri
Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Berk KurtulmuşYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 6, Rogkavopoulos 17, Rathan 15, Ayberk Olmaz 7, Muhammed Doğan Şenli 2, Altan Erol, Gielo 8, Bilgehan Diril, Hamilton 19, Harris 21Gaziantep Basketbol:...
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Berk Kurtulmuş
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 6, Rogkavopoulos 17, Rathan 15, Ayberk Olmaz 7, Muhammed Doğan Şenli 2, Altan Erol, Gielo 8, Bilgehan Diril, Hamilton 19, Harris 21
Gaziantep Basketbol: McIntyre 27, Dotson 16, Metin Türen, Egbunu 25, Frankamp 8, Can Uğur Öğüt 3, Leon Harun Apaydın 2, Luther 8, Muhsin Yaşar 2
1. Periyot: 19-14
Devre: 39-33
3. Periyot: 63-57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 95-91 yendi.???????