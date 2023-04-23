Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Spor Haberleri
Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Yener Yılmaz, Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk BayraktarPınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 7, Thomas Akyazılı 9, Kuzminskas 11, Vitto Brown 11, Delgado 5, Marcus Brown 11, McCollum 28, Berkan Durmaz 11, Deniz Kılıçlı 8, Duşan Cantekin, Mert...
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Yener Yılmaz, Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar
Pınar Karşıyaka : Kenan Sipahi 7, Thomas Akyazılı 9, Kuzminskas 11, Vitto Brown 11, Delgado 5, Marcus Brown 11, McCollum 28, Berkan Durmaz 11, Deniz Kılıçlı 8, Duşan Cantekin, Mert Celep
Darüşşafaka Lassa: Olaseni 7, Starks 15, Doğuş Özdemiroğlu 9, Hakan Sayılı, White 11, Eray Büyükcangaz 8, Ercan Osmani 11, Can Korkmaz 8, McCullough 5, Canberk Kuş, Mooney 2, Kılıçarslan Şenkahya
1. periyot: 13-12
Devre: 39-26
3. periyot: 71-51
5 faulle çıkan: 35.34 Thomas Akyazılı (Pınar Karşıyaka )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa'yı 101-76 mağlup etti.
Maçın ilk 5 dakikasını 8-5 önde geçen Pınar Karşıyaka, ilk periyodu da 13-12 üstün tamamladı.
İkinci periyoda Marcus Brown ve Kuzminskas'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka; Deniz Kılıçlı, Berkan Durmaz ve Vitto Brown'un basketleriyle aradaki farkı açtı. Son 3 dakikaya 16 sayı farkla (38-22) üstün giren ev sahibi ekip, soyunma odasına 39-26 önde gitti.
Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, periyodu 71-51 önde bitirdi.
Yeşil-kırmızılı ekip son periyotta da üstünlüğünü korudu ve müsabakadan 101-76 galip ayrıldı.