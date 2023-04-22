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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Spor Haberleri

Salon: Sinan ErdemHakemler: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Göksun ÖzGalatasaray Nef: Mahir Ağva 2, Göksenin Köksal 4, Caloiaro 20, Russell 11, Ennis 18, McGee 7, Sadık Emir Kabaca 20, Ristic, Muhaymin MustafaOnvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 15, Weber 18, Harris 13, Yesukan Onar 4, Sajus...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Göksun Öz

Galatasaray Nef : Mahir Ağva 2, Göksenin Köksal 4, Caloiaro 20, Russell 11, Ennis 18, McGee 7, Sadık Emir Kabaca 20, Ristic, Muhaymin Mustafa

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 15, Weber 18, Harris 13, Yesukan Onar 4, Sajus 4, Metehan Akyel 6, Can Maxim Mutaf 4, Rivers 24, Tayfun Erülkü 4

1. Periyot: 23-16

Devre: 36-47

3. Periyot: 66-71

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray Nef'i 92-82 mağlup etti.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Serkan Emlek Büyükçekmece Semih Vural Nef Spor Haberler

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