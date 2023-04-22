Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Spor Haberleri

Salon: TOFAŞHakemler: Mehmet Karabilecek, Kerem Baki, Sinem TetikTOFAŞ: Berke Büyüktuncel 2, Ennis 16, Toure 11, Doyle 14, Manek 13, Milaknis, Tolga Geçim 7, Özgür Cengiz 3, Emre TanışanAnadolu Efes: Beaubois 2, Cylburn 18, Pleiss 4, Micic 17, Baye 10, Larkin 7, Furkan Haltalı 3, Buğrahan Tuncer 21.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecek, Kerem Baki, Sinem Tetik

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 2, Ennis 16, Toure 11, Doyle 14, Manek 13, Milaknis, Tolga Geçim 7, Özgür Cengiz 3, Emre Tanışan

Anadolu Efes: Beaubois 2, Cylburn 18, Pleiss 4, Micic 17, Baye 10, Larkin 7, Furkan Haltalı 3, Buğrahan Tuncer 2

1. Periyot: 20-19

Devre: 35-33

3. Periyot: 53-51

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında TOFAŞ, Anadolu Efes'i 66-63 yendi.

Kaynak: AA / Hande Durmuş - Spor

Buğrahan Tuncer Özgür Cengiz Kerem Baki Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title