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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta kapanış maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet'ı 104-88 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta kapanış maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet'ı 104-88 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 24-24 berabere biterken, Beşiktaş Emlakjet soyunma odasına 47-43 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan ve üçüncü çeyreği 77-73 üstün tamamlayan Anadolu Efes, salondan 104-88 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlı ekip ise 17. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Basketbol Süper Ligi Beşiktaş Sigorta Türkiye Spor Haberler

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