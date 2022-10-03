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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK EmlakjetHakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Burak YılmazBeşiktaş Emlakjet: Coleman 13, Usher 14, Furkan Haltalı 6, Okben Ulubay 14, Orelik 13, Brown 8, Yağız Aksu 2, McCormack 12, Burak Can YıldızlıAYOS Konyaspor Basketbol: Perez 13, Mert Gizir 3, Badzim 11, Morgan...

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Burak Yılmaz

Beşiktaş Emlakjet: Coleman 13, Usher 14, Furkan Haltalı 6, Okben Ulubay 14, Orelik 13, Brown 8, Yağız Aksu 2, McCormack 12, Burak Can Yıldızlı

AYOS Konyaspor Basketbol: Perez 13, Mert Gizir 3, Badzim 11, Morgan 27, Eddie 16, Can Altıntığ 12, Ramazan Tekin 8, Cevher Özer, Murat Göktaş, Nikolov, Troy Selim Şav

1. Periyot: 19-18

Devre: 41-46

3. Periyot: 60-67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 90-82 yendi.

Maçın başında Konyaspor Basketbol'un peş peşe hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Beşiktaş Emlakjet, kısa sürede yakaladığı 7-0'lık seriyle 12-8 öne geçti. Daha sonra toparlanarak siyah-beyazlıların farkı açmasına engel olan Konyaspor Basketbol, son dakikaya girilirken 18-17 öne geçse de ev sahibi ekip ilk çeyreği 19-18 önde bitirdi.

Morgan'ın basketleriyle etkili olan misafir ekip, pota altından ürettiği sayılarla siyah-beyazlıların arayı açmasına izin vermedi. Perez'in de devreye girmesiyle etkili olan Konyaspor Basketbol, üst üste bulduğu sayılarla 41-40 öne geçti. Periyodun sonuna kadar üstünlüğünü korumayı başaran yeşil-beyazlı ekip soyunma odasına 46-41 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Beşiktaş, 23. dakikada 49-48 öne geçti. Kısa sürede 7-0'lık bir seri yakalayarak üstünlüğü yeniden ele geçiren Konyaspor Basketbol farkı 8 sayıya yükseltti (62-54). Ev sahibi ekibin öne geçme çabalarını sonuçsuz bırakan yeşil-beyazlılar, mücadelenin bu bölümünü de 60-67 galip tamamladı.

Son bölümde bir ara farkı 10 sayıya kadar yükseltmeyi başaran Konyaspor Basketbol karşısında Beşiktaş, zaman zaman oyuna ortak olsa da skor üstünlüğünü kazanamadı ve yeşil-beyazlılar mücadeleyi 90-82 kazandı.

Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Konyaspor basketbol Beşiktaş Türkiye Spor Haberler

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