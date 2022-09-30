Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Spor Haberleri Salon: AnkaraHakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Göksun ÖzTürk Telekom: Taylor 10, Grant 18, Erkan Yılmaz 7, Sestina 15, Jones 17, Boran Güler, Rıdvan Öncel 3, Mevlüt Melih Doğan 2, Alihan Demir, Bouteille 18, Mehmet Yağmur, Arda ÖzdoğanDarüşşafaka: Olaseni 19, Starks 16, Ercan Osmani 12,... Salon: Ankara Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Göksun Öz Türk Telekom: Taylor 10, Grant 18, Erkan Yılmaz 7, Sestina 15, Jones 17, Boran Güler, Rıdvan Öncel 3, Mevlüt Melih Doğan 2, Alihan Demir, Bouteille 18, Mehmet Yağmur, Arda Özdoğan Darüşşafaka: Olaseni 19, Starks 16, Ercan Osmani 12, Yeboah 9, Doğuş Özdemiroğlu 13, Can Korkmaz 14, Mccullough 2, Canberk Kuş, Hakan Sayılı 2, Kılıçarslan Şenkaya, Bora Yaşar, Ege Özçelik 1. Periyot: 23-21 Devre: 40-35 3. Periyot: 64-60 Beş faulle çıkan: 14.35 Rıdvan Öncel (Türk Telekom), 26.28 Ercan Osmani (Darüşşafaka) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin açılış maçında Türk Telekom, Darüşşafaka'yı 90-87 yendi. Karşılaşmanın ilk çeyreğini Türk Telekom 23-21 önde bitirdi. Darüşşafaka ikinci çeyrekte daha iyi bir oyun sergilese de Türk Telekom, soyunma odasına 40-35 üstün gitti. İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı üçüncü çeyrekte Türk Telekom skor avantajını korudu ve final periyoduna 64-60 önde girdi. Son çeyrekte rahat bir oyun ortaya koyan Türk Telekom sahadan 90-87 galip ayrıldı. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Hüseyin Çelik Mehmet Yağmur Bora Füzesi Alper Özgök Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.