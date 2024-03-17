Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 29. hafta maç sonuçları
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Mersin Büyükşehir Belediyesi maçı 70-84, Gaziantep Basketbol-MKE Ankaragücü Ikon Menkul maçı 84-83, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçı ise 56-80 sonuçlandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasına 3 maçla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler- Mersin Büyükşehir Belediyesi : 70-84
Gaziantep Basketbol- Mke Ankaragücü Ikon Menkul: 84-83
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 56-80